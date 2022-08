HOMEM QUE BALEOU TRÊS POLICIAIS EM TIANGUÁ MORRE APÓS TROCAR TIROS COM A PM EM UBJARA

Um homem com uma extensa ficha criminal foi morto durante um confronto com a polícia militar na noite da quinta-feira (11) no bairro São Sebastião em Ubajara.





A ofensiva ocorreu durante uma operação desencadeada pelas equipes do Batalhão Especializado de Policiamento no Interior (BEPI) e Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). A vítima que tinha 26 anos havia baleado três policiais durante uma abordagem realizada na mesma noite no Sitio São José, na zona rural de Tianguá. Na ocasião o PMs foram socorridos ao hospital e o suspeito fugiu em uma motocicleta. Os PMs foram atendidos e não correm risco de morte.





Ao ser localizado no bairro São Sebastião, em Ubajara, o indivíduo voltou a atirar contra os policiais, mas desta vez foi atingido e morreu. Ele ainda chegou a ser socorrido ao hospital de Ubajara, mas não resistiu e veio a óbito. Com ele foi apreendido um revólver.





A vítima foi identificada como sendo o ex-presidiário Pedro Henrique Souza Nogueira, com antecedentes por crimes de homicídio, tentativa de homicídio, roubo, lesão corporal seguida de morte, latrocínio, roubo a residência e roubo de veículos.





(Ibiapaba 24 horas)