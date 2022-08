INCONTROLÁVEL! Motocicleta é tomada de assalto, no bairro Campo dos Velhos, em Sobral

Uma motocicleta foi tomada de assalto, durante a manhã desta segunda-feira (29), no bairro Campo dos Velhos, em Sobral.





O assalto aconteceu no Parque da Cidade, próximo ao Supermercado Lagoa. O bandido levou uma motocicleta Honda Biz 2019, de cor branca e placa POJ-9647, com inscrição de Sobral. O indivíduo tinha cabelo encaracolado, com luzes e estava de camisa marrom.





Quaisquer informações sobre o paradeiro do veículo, ligue imediatamente para a polícia através do 190.





(SPN)