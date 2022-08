Iniciada vacinação contra poliomielite em Sobral

A imunização é para crianças com até 4 anos, além da Campanha de Multivacinação para atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente, com até 14 anos.





As vacinas já estão disponíveis em todos os Centros de Saúde da Família da sede e dos distritos no horário normal de funcionamento. O atendimento ocorrerá em livre demanda, sem a necessidade de agendamento. As duas campanhas seguem, até dia 9 de setembro.





O dia ‘D de Vacinação’ das campanhas ocorrerá no dia 20 de agosto, respeitando o calendário do Plano Nacional de Imunização (PNI). A iniciativa é reduzir o risco de reintrodução do poliovírus selvagem no País, bem como garantir que os jovens recebam todas as vacinas recomendadas pelo PNI. Para ser vacinado, basta comparecer ao local levando documento e a caderneta de vacinação da criança e do adolescente.





De acordo com a gerente de Imunização da Secretaria da Saúde de Sobral, Mary Jane Linhares, é importante que pais ou responsáveis levem as crianças e adolescentes para a atualização da Caderneta de Vacinação, garantindo, assim, que estejam com a situação vacinal em dias. “As vacinas são seguras e salvam vidas. Vacinar seu filho ou menor sob sua responsabilidade é um ato de amor, pois elas previnem doenças como a paralisia infantil e tantas outras que podem afetar de maneira permanente a qualidade de vida da criança”, reforça.





(Por Marcelino Jr / Sistema Paraíso)