Justiça condena réus a 115 anos de prisão pela morte de gerente em joalheria de Fortaleza

A Justiça do Ceará condenou cinco homens pela morte da gerente Caroline Alves da Rocha Damasceno, crime que aconteceu no dia 20 de agosto de 2021, em um shopping no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza. Juntas, as penas dos réus chegam a 115 anos de prisão, pelos crimes de latrocínio (roubo seguido de morte) e associação criminosa. A sentença foi proferida poucos dias antes do crime completar um ano.





Na decisão judicial, está escrito que apesar da evidência que o tiro que matou a vítima tenha vindo da arma do segurança que trabalhada na joalheria, local onde o crime aconteceu, o homem não foi responsável pela morte, “porque agiu em legítima defesa”.





Todos os acusados foram presos dias após a ação criminosa, que tomou repercussão nacional.









Sentenças detalhadas





ANTÔNIO JARDESON LIMA DE MOURA: 20 anos e 13 dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, regime fechado *absolvido da organização criminosa





DOUGLAS DA SILVA DIAS: 22 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão pelo latrocínio *absolvido da organização criminosa





ANTÔNIO DUARTE ARAÚJO ENÉAS: 25 anos, 02 meses e 10 dias de reclusão. Condenado por latrocínio e organização criminosa





ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS NOGUEIRA: 22 anos, 08 meses e 10 dias de reclusão. Condenado por latrocínio e organização criminosa





LÚCIO MAURO RODRIGUES FERREIRA: 24 anos, 06 meses e 10 dias de reclusão. Condenado por latrocínio e organização criminosa





“Conforme inquérito policial incluso nos presentes autos, no dia 20 de agosto de 2021, por volta das 19h50m, no interior do Shopping Center Iguatemi, na avenida Washingion Soares, n° 85, bairro Edson Queiroz, neste Município, os Denunciados associaram-se em bando armado com o intuito de, em comunhão de esforços, subtraírem, mediante violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, coisas móveis pertencentes ao estabelecimento comercial Tânia Joias, do que resultou a morte de Caroline Alves da Rocha Damasceno”, informou o documento.





