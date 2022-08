COVARDIA: Mãe é suspeita de queimar mãos das filhas por comerem leite condensado

Duas irmãs de 9 e 7 anos relataram para o Conselho Tutelar que tiveram as mãos queimadas pela própria mãe porque teriam comido uma caixa de leite condensado sem autorização. O caso aconteceu em Rio Verde, região sudoeste de Goiás.





O conselheiro tutelar Marcos Alexandre Soares de Oliveira contou ao Metrópoles que recebeu a denúncia na noite de segunda-feira (1/8). As agressões teriam ocorrido na noite de domingo. A mãe teria esquentado uma colher no fogo e queimado a palma da mão direita de cada criança.





“As crianças saíram nos vizinhos pedindo pomada para passar na mão porque estava ardendo muito, por isso o pessoal ficou sabendo e denunciou. Até então, a mãe não tinha tomado providência com os machucados”, contou o conselheiro.









Investigação





O nome da mãe não foi divulgado para preservar a identidade das crianças. Fotos mostram que as queimaduras provocaram bolhas nas mãos das vítimas. Inicialmente, a mãe negou que tivesse agredido as filhas e apresentou uma versão diferente. Ela disse que saiu para comprar arroz e deixou uma panela no fogão. As duas crianças teriam encostado nessa panela.





No entanto, as crianças relataram o crime quando foram com a genitora até o Conselho Tutelar. A mãe acabou confessando na delegacia da Polícia Civil, que investiga o caso. A família será acompanhada pelo Juizado de Infância e pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).





