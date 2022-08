CRUELDADE: Mãe tapava boca da filha para padrasto estuprá-la, em MG

Uma mulher de 31 anos foi presa por participar ativamente dos estupros que sua própria filha, uma adolescente de 13 anos, sofria por parte do padrasto, de 66 anos. A prisão da mulher foi no âmbito da operação Anjo da Guarda, da Polícia Civil, em Jequitinhonha, em Minas Gerais.





As detenções ocorreram na última sexta-feira (19), mas foram divulgadas pela polícia nesta quarta (24). De acordo com a corporação, a mãe segurava e tapava a boca da filha para que o companheiro fizesse sexo anal forçado com a menina.





As investigações iniciadas em maio revelaram que a menina começou a sofrer os estupros em abril deste ano. Além de “auxiliar” o companheiro no estupro, a mãe ainda forçava a adolescente a assistir ao casal praticando relações sexuais.





O casal foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.





A operação Anjo da Guarda tem por objetivo reprimir esse tipo de crime que, segundo a Polícia Civil, é muito recorrente na região.





(Pleno News)