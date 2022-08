Uma mulher russa caiu de um carro em movimento após dançar com metade do corpo para fora da janela. O incidente foi filmado por motoristas que estavam logo atrás do veícula. Por sorte, a jovem se levanta e, aparentemente, não sofre ferimentos.





No vídeo é possivel ver o momento em que a mulher coloca o corpo quase todo para fora do carro em movimento, quando se desequlibra e acaba caindo no asfalto. Outros veículos que vinham atrás param, mas ela se levanta e corre em diração ao carro em que estava. A informação é do Portal O Tempo.





O vídeo foi gravado em uma movimentada avenida da capital do Daguestão – uma república da Federação Russa. Veja abaixo:

Mulher cai de cabeça ao dançar em janela de carro em movimento; VEJA VÍDEO pic.twitter.com/JjM6HWISjt — Junior Melo TERRA🇧🇷🇮🇱 (@juniormelorn_) August 13, 2022