OPORTUNIDADE: Concurso do INSS terá edital publicado até dia 13 de agosto; veja detalhes

O Governo Federal aprovou nesta segunda-feira, 1º de agosto, a redução do prazo mínimo entre a autorização do concurso para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a publicação do respectivo edital do certame para dois meses.





A alteração foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e regulamenta a publicação do edital até o dia 13 de agosto, sábado da próxima semana, já que a seleção foi autorizada pela União no dia 13 de junho deste ano.









Detalhes do edital





O concurso conta com mil vagas e busca selecionar futuros servidores para os cargos de Técnico do Seguro Social do quadro de pessoal do INSS. A seleção requer nível médio de todos os concorrentes e prevê remuneração inicial de R$ 6,5 mil.





Antes da mudança, o edital poderia ser publicado até 13 de dezembro, porém, foi antecipado em quatro meses. Alteração foi feita pelo Ministério da Economia, por meio da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital.





Todo o processo seletivo está condicionado "à declaração do ordenador de despesa responsável, quando do provimento dos cargos, sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias", conforme a portaria quer autorizou a seleção.









Quando começam as inscrições?





Ainda não há uma data definida para a realização das inscrições ou provas da seleção para o INSS.





O órgão, porém, pontua esperar definição da banca avaliadora do concurso com relação ao cronograma a ser divulgado na publicação do edital. A prova de seleção deverá ocorrer em até dois meses após a publicação do certame.





Neste ano, servidores do INSS realizaram movimento grevista por 62 dias consecutivos para pleitear, junto ao Ministério da Economia, a atualização do plano de carreira da categoria. Também pressionam a União para a realização de um concurso público para desafogar o atendimento nas unidades do INSS.









Edital do concurso da Receita Federal





Também no dia 13 de junho, via publicação no Diário Oficial da União (DOU), o Ministério da Economia autorizou a realização de concurso público para Receita Federal. Ao todo, serão 699 vagas para os cargos de auditor-fiscal e analista-tributário com salários que variam entre R$ 11 mil e R$ 21 mil.





Os novos servidores federais serão alocados na Secretaria Especial da Receita Federal. Assim como o certame para o INSS, o concurso para Receita Federal deverá ter edital publicado até o dia 13 de agosto.





