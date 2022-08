PANDEMIA DE ROUBOS DE MOTOS EM SOBRAL!

Mais uma motocicleta foi roubada na cidade de Sobral!

O roubo aconteceu no noite de domingo, dia 10, na Rua Enrico Rodrigues, no bairro Campo dos Velhos.

A vítima transitava em sua moto, quando foi abordada e roubada por dois homens a pé e armados de revólver. Os assaltantes subtraíram o veículo, fugindo em rumo ignorado.

Quem souber informações do paradeiro da moto, entrar em contato com a Polícia, através do telefone de número 190. O sigilo e o anonimatos são garantidos.