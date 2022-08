POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ E PMs DO RAIO PRENDEM EM FLAGRANTE HOMEM SUSPEITO DE TRÁFICO DE DROGAS

No início da manhã desta sexta-feira, dia 05/08/2022, por volta das 07:00, Policiais Civis da Delegacia Municipal de Coreaú-CE e Policiais do Batalhão RAIO de Granja-CE, realizaram a prisão de JOSÉ ROBYSON FREIRE DE CARVALHO, vulgo ROBYSON, na casa deste, a polícia encontrou uma arma de fogo (revólver) e drogas (cocaína, maconha e crack). A prisão do suspeito aconteceu na Vila Nova, Moraújo-CE.

DELEGADO MUNICIPAL DE COREAÚ





A polícia já tinha recebido várias denúncias de que Robyson comercializava droga e tinha uma arma de fogo. Após investigação, foi representado por mandado de Busca e Apreensão Domiciliar ao Poder Judiciário, representação essa que foi deferida, tendo a justiça autorizado a entrada dos policiais na residência do investigado.





O infrator foi autuado em flagrante delito por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e foi encaminhado a Penitenciária Industrial Regional de Sobral-CE – PIRS, onde está à disposição da justiça.