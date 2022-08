POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO !

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio do Núcleo de Roubos e Furtos da Delegacia Municipal de Sobral, deu cumprimento na tarde de hoje, 02/08/2022, a um mandado de prisão contra Eurides Sales de Sousa Junior, suspeito de praticar uma série de roubos qualificados na cidade de Sobral.





A prisão ocorreu após uma investigação do NRF da Delegacia de Sobral produzir provas da materialidade e autoria do crime, representando junto ao Poder Judiciário pela expedição do Mandado de prisão, o qual foi cumprido por policias civis no dia de hoje.