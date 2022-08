POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE DUPLA POR USO DE DOCUMENTO FALSO

A equipe do NIG Núcleo de Investigação Generalista da Delegacia Municipal de Sobral efetuou, na tarde de hoje, a prisão de Antônio Jeovane Ferreira da Costa, de 28 anos, natural de Fortaleza-Ce, logo após este ter tentado contrair um empréstimo bancário em uma agencia do Banco do Brasil desta cidade apresentando um RG falso em nome de Carlos Roberto Ferreira de Azevedo Júnior.





Os policiais identificaram ainda uma mulher suspeita de participar do crime, que foi encontrada na Rodoviária já embarcando em um ônibus com destino a Fortaleza, também presa na posse de documento falso.





A mulher, identificada como Natália da Silva, de 32 anos, Natural de Fortaleza, usava documento falso em nome de Márcia Louize Ferreira Gomes, inclusive comprou passagem com o nome falso.





Há indícios da participação da dupla em um grupo criminoso que atua praticando estelionatos em várias cidades, em agências bancárias e lojas.





Antônio Jeovane Ferreira da Costa e Natália da Silva foram autuados por uso de documento falso, art. 304 do CPB, e as investigações irão continuar no sentido de identificar outros envolvidos no crime.