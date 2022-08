Prefeitura de Sobral abre seleção para 26 vagas de estágio de nível superior

Estão abertas, até sexta-feira (19/08), as inscrições para seleção de estágio de nível superior para a Prefeitura de Sobral, como parte das iniciativas do programa #OcupaJuventude. A seleção é conduzida pela Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) e as inscrições podem ser feitas, exclusivamente, no site www.selecao.sobral.ce.gov.br