Sobral abre edital de licitação para transporte distrital

O edital para consulta sobre o processo licitatório dos transportes distritais no município está aberto à opinião pública.

A contratação atende à demanda das Secretarias do Trânsito e Transportes (Setran) e do Planejamento e Gestão (Seplag). A consulta pública, sobre o edital que regula a concessão de serviço intramunicipal de transporte rodoviário distrital de passageiros no município, já está online, e ficará disponível no site da Prefeitura e da Secretaria do Trânsito e Transportes (Setran) para análise e sugestões da população.





O público é convidado a opinar sobre as mais de 13 (treze) rotas que compõem o certame licitatório, bem como tratar de temas importantes, como o tipo e ano dos veículos utilizados.





Para participar, o usuário deve acessar o link setran.sobral.ce.gov.br, que permanecerá disponível para consulta e análise, até o dia 8 de setembro, realizar um cadastro com informações pessoais e deixar a sua contribuição.





Por Marcelino Jr