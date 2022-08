Suspeito de mais de 10 homicídios é preso em Frecheirinha/CE

Tiago Frota Grigorio é suspeito de participar de um triplo homicídio ocorrido em um lava a jato no município de Tianguá, em julho deste ano.





Um homem de 33 anos suspeito de mais de 10 homicídios na região Norte do Ceará foi preso na manhã desta quarta-feira (17), na cidade de Frecheirinha, no interior do Estado, em uma operação da Polícia Civil.





Conforme a polícia, Tiago Frota Grigorio, que já possui antecedentes criminais por homicídios, estava com cinco mandados de prisão em aberto. Ele é suspeito de participar de um triplo homicídio ocorrido em um lava a jato no município de Tianguá, em julho deste ano.





O homem também teria participado de outros homicídios nas cidades de Coreaú e Frecheirinha. Tiago também é investigado por ameaçar um policial civil da região.





Ainda segundo a polícia, no momento da prisão os agentes encontraram com o suspeito uma pistola e um revólver municiados, além de um documento falso. O material foi apreendido e o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde os mandados foram cumpridos e o suspeito foi autuado em flagrante.





Com informações do G1