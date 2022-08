Traficante é preso enquanto via jogo do Fluminense no Maracanã

Marco Aurélio dos Santos Rocha é apontado como responsável por morte de meninos que desapareceram em Belford Roxo.

O traficante Marco Aurélio dos Santos Rocha, conhecido como Foka, foi preso dentro do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, enquanto assistia ao jogo entre o Fluminense e o Fortaleza, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (17).





Foka, que é apontado como chefe do tráfico de drogas do Complexo do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, vestia um uniforme do clube com seu apelido estampado nas costas no momento em que foi preso pela polícia. Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto por tráfico.





De acordo com investigações da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), ele também seria um dos responsáveis pela morte dos meninos Fernando Henrique, Alexandre da Silva e Lucas Matheus, as três crianças de Belford Roxo assassinadas por ordens do crime organizado.





Os meninos saíram para brincar no dia 27 de dezembro do ano passado e depois desapareceram. O inquérito policial concluiu, por meio do depoimento de testemunhas, que as crianças foram torturadas e mortas pelos traficantes por roubarem gaiolas de passarinho. (Pleno News)