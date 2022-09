BALA E SANGUE EM CAMOCIM!

A polícia registrou um homicídio a bala por volta das 20h30 desta sexta-feira, 02, no bairro dos Coqueiros. De acordo com as informações um homem identificado como Francisco José Nascimento, 46 anos, vulgo Pantiquinha sofreu cerca de quatro tiros e veio a óbito. A redação do blog Camocim Polícia 24h colheu as informações junto aos pm's que atenderam a ocorrência.





Conforme o apurado, era por volta das 20h30 quando dois indivíduos trafegando em uma moto Honda Pop vermelha chegou na residência da vítima, localizada na Rua do Miolo, bairro Coqueiros, lhe chamaram e quando veio, um dos indivíduos sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra o homem. A vítima foi atingida com dois tiros em um dos peitos, um no ombro e outro na mão. A vítima ainda foi socorrida por populares, mas veio a óbito antes de dar entrada no HDMA. Uma equipe do Raio conduziu um suspeito para a DRPC de Camocim para ser ouvido. A polícia pede para quem tiver informações faça sua denúncia anônima, é seguro.









Motivação





De acordo com informações ainda extraoficiais, a motivação do sinistro poderia está relacionado com uma desavença entre a vítima e um outro homem, inclusive eles já teriam entrado em vias de fatos por esse motivo. A Polícia Civil de Camocim investigará o caso.





Com informações do Blog Camocim Polícia 24h