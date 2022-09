DERRAMAMENTO DE SANGUE EM SOBRAL!

Na madrugada de quarta-feira (07), um jovem foi vítima de tentativa de homicídio enquanto dormia em um bar no bairro Alto do Cristo.

O crime aconteceu por volta das 03h, quando dois indivíduos chegaram em uma moto e anunciaram um assalto, depois de roubarem as vítimas que estavam no estabelecimento comercial, atiraram em um rapaz que dormia na mesa do bar, a vítima foi identificada pela alcunha de "PI", que foi atingido com disparos na cabeça, os criminosos fugiram e não foram identificados.





O rapaz baleado é do distrito de Caioca e foi socorrido em estado grave para o hospital Santa Casa de Sobral/Ce .





A polícia militar foi acionada para o local onde diligências foram realizadas, mas ninguém foi preso até o presente momento, o caso será investigado pela polícia civil de Sobral, através de inquérito policial.





Com informações de Olivando Alves