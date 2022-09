DESCASO: Moradores de Rafael Arruda reclamam de falta d’água

De acordo com os moradores, o problema está na distribuição da rede, porque falta água durante muito tempo em algumas casas, em outras, não.

Os moradores do distrito de Rafael Arruda, a 44 quilômetros da sede de Sobral, reclamam da constante falta de água. De acordo com algumas pessoas do distrito, ouvidas pelo Portal Paraíso, já faltou água durante quase três meses em algumas casas. O problema obriga a população buscar água na localidade de Cacimbas, pertencente ao município de Mucambo.





A confeiteira Maria da Piedade diz que o marido acorda às 5h da manhã para buscar água no chafariz todos os dias. “Nestes dias, meu esposo teve um problema na perna. Eu acho que é de tanto fazer esforço com os galões de água. Na hora que ele ia despejar a água encostava o galão na perna. Ele está até usando um spray para dor”, disse a confeiteira, que afirmou já ter perdido encomendas de bolos por causa do problema.





Para a dona de casa Cícera Fernandes, o erro está na distribuição, porque a água chega em algumas casas e em outras não. “Tem gente aqui que não passa pelo problema. O que foi passado para nós é que o desvio dessa água é para o distrito de São José do Torto, porque lá é um lugar que tem criação de gado e capim para aguar e, provavelmente, esta água seja desviada para lá mesmo”, acredita.





De acordo com informações passadas para o Portal Paraíso, por meio de fontes da Prefeitura, “a falta de água ocorre no período de estiagem, porque o consumo aumenta e a estação de distribuição não suporta atender a demanda, pois são muitas a localidades”. A fonte informou, ainda, que está sendo adquirida uma outra bomba que irá amenizar o problema.





A reportagem procurou o funcionário do SAAE responsável pela distribuição de água para o distrito, mas ele disse que não podia falar sobre o assunto, pois não tem autorização. O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de comunicação do SAAE, mas até o fechamento desta matéria não obteve nenhuma resposta.





Com informações de Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso