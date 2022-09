Inscrições abertas para o Processo Seletivo de Medicina UNINTA 2023.1 campi Sobral e Itapipoca

O Centro Universitário Inta (UNINTA) anuncia a abertura do seu Processo Seletivo para Medicina 2023.1. O campus Sobral ofertará 70 vagas, já o campus Itapipoca terá 50 vagas. As inscrições deverão ser realizadas na página uninta.edu.br/medicina . As aulas terão início em março de 2023.





A forma de ingresso é por meio do aproveitamento da melhor nota do ENEM a partir da edição 2010, sem necessidade de nova prova. O Processo Seletivo apresenta oportunidades de ingresso através dos ciclos avaliativos, independentes entre si, onde será considerada a média aritmética simples mais alta das notas de ENEM dos candidatos para a classificação, em cada entrada.





Para o campus Sobral, serão 5 ciclos avaliativos (períodos de ingresso):





– 1º Ciclo Avaliativo – até dia 25 de setembro de 2022.





– 2º Ciclo Avaliativo – até dia 30 de outubro de 2022.





– 3º Ciclo Avaliativo – até dia 27 de novembro de 2022.





– 4º Ciclo Avaliativo – até dia 25 de dezembro de 2022.





– 5º Ciclo Avaliativo – até dia 12 de fevereiro de 2023.





Para o campus Itapipoca, serão 4 ciclos avaliativos (períodos de ingresso):





– 1º Ciclo Avaliativo – até dia 2 de outubro de 2022.





– 2º Ciclo Avaliativo – até dia 6 de novembro de 2022.





– 3º Ciclo Avaliativo – até dia 11 de dezembro de 2022.





– 4º Ciclo Avaliativo – até dia 12 de fevereiro de 2023.





O recolhimento da taxa de inscrição, no valor de R$ 800,00, deverá ser efetuado para validar a participação. O prazo final de pagamento, de acordo com cada ciclo, deve ser consultado no edital.