Justin Bieber fala sobre Jesus e ora no palco do Rock in Rio

Durante seu show no Rock in Rio deste domingo (4), o cantor Justin Bieber compartilhou com o público sobre a sua fé em Jesus. Antes mesmo de o artista subir ao Palco Mundo, foi projetada uma mensagem no telão com Bieber relatando sobre a liberdade que ele encontra em Cristo em meio às dificuldades.





– Tento ser mais forte, mas há aqueles dias em que sou fraco. Deixei de tentar me esforçar e de fazer melhor. Confio que Deus está no controle e que Ele me ama pelo que sou e onde estou em minha vida agora. Me volto para Jesus, Aquele que não pecou. Que deu a Sua vida para que eu possa viver verdadeiramente em liberdade – disse.





No decorrer da apresentação, Bieber animou o público durante uma hora e meia cantando sucessos de sua trajetória e novas canções, em um repertório que incluiu músicas como Somebody, Where are you now, Love yourself e Sorry.





Antes de finalizar seu show, Justin sentou-se ao piano e falou sobre a proximidade de Deus.





– Deus não está longe, Ele está perto. Ele está perto dos quebrantados. Ele está sorrindo para você, Ele te adora, você é a menina dos olhos Dele. Ele é obcecado por você – declarou.





Ele encerrou a mensagem fazendo uma oração pelo Brasil.





– Deus, eu oro pelo Brasil, oro por cada um que está ouvindo minha voz, eu oro por proteção, oro por refrigério. Você é o consolador, Você é a cura, Você é o redentor. Você nos libertou. Nós Te agradecemos. Obrigado, Jesus; obrigado, Jesus; obrigado, Jesus – concluiu.