MC William do Borel é preso após se apresentar no Rock in Rio

O cantor William Santos Souza, que se apresenta com o nome artístico MC William do Borel, foi preso neste domingo (4) após se apresentar no Espaço Favela, no Rock in Rio, com o cantor Buchecha. A prisão foi realizada pela Polícia Federal, com o apoio da Polícia Civil fluminense.





De acordo com o registro de ocorrência da prisão de William, o mandado foi cumprido por tráfico de drogas e decorreu de uma “sentença judicial definitiva” contra o cantor. De acordo com o portal G1, o MC já tinha sido preso há dez anos, na Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, por suspeita de tráfico.





Na década de 90, o funkeiro chegou a fazer sucesso com as músicas Rap da Morena e Rap do Borel. Na época, ele chegou a gravar com Lulu Santos e fazia dupla com MC Duda. Pouco antes de ser preso, neste domingo, o cantor fez uma publicação em seu perfil no Instagram na qual falava sobre um “momento maravilhoso na Cidade do Rock”. (Pleno News)