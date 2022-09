Menino de 11 anos salva duas crianças de incêndio em casa: assista!

Daniel estava indo para a escola quando viu o incêndio e imediatamente quis fazer algo para ajudar.





Quando Daniel Mariano dos Santos, um menino de 11 anos que é autista, estava a caminho da escola, em Jaguapitã, no Paraná, notou que uma casa estava em chamas.





Ele perguntou aos amigos que estavam junto, quem iria com ele verificar se havia pessoas precisando de ajuda na casa, mas, ninguém se prontificou.





Mesmo assim, o menino de 11 anos não hesitou e foi. Ele entrou na casa sozinho e salvou duas crianças que estavam precisando de ajuda.





Quando Daniel entrou na casa, viu uma criança com a perna e as costas queimadas, sem conseguir andar. Era um menino de 4 anos, que foi retirado da casa pelo garoto.





Depois, Daniel viu outra criança, uma menina mais velha, de 8 anos, que estava desesperada, mas não conseguia gritar porque já tinha respirado muita fumaça. Ele a tirou da casa também.





Já em segurança, Daniel pediu ajuda a um policial, que chamou uma ambulância para prestar socorro às vítimas.





Os pais das crianças estavam do lado de fora e agradeceram muito ao ato heroico do menino de 11 anos, que não pensou duas vezes em entrar no incêndio para salvar dois desconhecidos.





O casal tem quatro filhos, todos se salvaram, mas eles perderam a casa e os pertences. Agora, precisam de doações para recomeçar a vida. Mas, graças a Daniel, o mais importante ficou preservado.





Em uma entrevista ao Portal Catv, ele contou como tudo aconteceu.