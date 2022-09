OPORTUNIDADE: Webinar gratuito sobre “Mercado de Trabalho Atual e a Cirurgia Oral” está com inscrições abertas para estudantes e profissionais

Com o mercado de trabalho odontológico concorrido, o cirurgião dentista precisa estar constantemente atualizado sobre as mais diversas técnicas da área. É sobre como se preparar para ser um profissional de destaque que os professores Dr. Carlos Eduardo, Dr. Rodrigo Lemos e Dr. Lucas Maia irão realizar o Webinar gratuito sobre “Mercado de Trabalho Atual e a Cirurgia Oral”, que acontecerá no dia 19 de setembro, às 19h. As inscrições estão abertas.





O renomado cirurgião dentista e participante do Webinar, Prof. Dr. Carlos Eduardo explicou a importância do assunto que será abordado para os profissionais da odontologia que tenham interesse em se destacar na cirurgia oral.





“Um dos principais motivos de consultas odontológicas consiste na avaliação de cirurgias na cavidade oral. Para o profissional realizar um bom fluxo de cirurgias, é interessante que tenha participado de capacitações e aperfeiçoamentos relacionados a este assunto, para garantir um atendimento de excelência aos pacientes. Por isso, é um grande diferencial para o cirurgião dentista que se desenvolva buscando as atualizações da área. No Webinar iremos conversar um pouco como a cirurgia está inserida no mercado de trabalho atual, tanto no serviço público como no particular ou em áreas acadêmicas”, colocou o Prof. Dr. Carlos Eduardo.





O evento é totalmente gratuito e tem vagas limitadas. Para garantir a participação, as inscrições devem ser feitas pelo link uninta.vc/webinarcirurgiaoral