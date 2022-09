Repórter do Sistema Paraíso recebe Comenda do Centro Cultural Dom José

Nesta quinta-feira, 15, o repórter do Sistema de Comunicação Paraíso, Francisco Nildo do Nascimento(Chico Nildo), foi homenageado pelo Centro Cultural Dom José de Sobral, instituição que defende e preserva a memória do bispo sobralense que o nomeia.





A Menção Honrosa entregue pelo presidente do Centro, o advogado e escritor Francisco Anastácio Aragão Prado, se justifica pela brilhante atuação do profissional em reportagens que visam à detecção e busca de solução de diversos problemas que afligem às comunidades locais.





Graças às suas intervenções em favor das comunidades,cobrando ações das autoridades e mostrando resultados, o Sistema de Comunicação Paraíso está sendo reconhecido pela população sobralense, que já adota um tipo de SOS denominado de “Chama a Paraíso”.





Chico Nildo, como é conhecido no âmbito da comunicação, apesar do pouco tempo de atividade que exerce na radiofonia, já consegue comprovar seu talento e dedicação em favor dos sobralenses, defendendo seus direitos e os deveres dos organismos prestadores de serviços. Seu trabalho vem sendo respaldado pela direção da emissora e endossado pelos demais profissionais integrantes do Sistema.





Parabenizamos o amigo Chico Nildo, pelo mérito, e desejamos que ele se mantenha em crescimento e galgue novas comendas.

Chico Nildo ao lado do diretor do Sistema Paraíso, Walter.



Por Silveira Rocha / Sistema Paraíso