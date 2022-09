Sucesso da redes sociais, o ‘Bora Bill’ quer aproveitar fama para mudar realidade da família

Bora, Bil! E ele veio. Bil Morais, 40 anos, é morador do distrito de Betânia, a 9 km de Croatá, e o mais novo fenômeno da internet. A cara aborrecida com o chamado insistente do primo, o narrador Josano Morais, o chateava, mas a brincadeira caiu no gosto dos internautas.





“Onde eu moro, tem um campo de areia. É racha. A galera só chega e entra. Aí, o narrador começou a filmar. Teve um dia que a gente tava no jogo, e meu time na sola, na peia, aí começaram a gritar. E eu respondi: ‘Vou pra onde, fdp?’ Agora é muita gente falando”, disse rindo.

As imagens do homem ranzinza ao responder a provocação do primo viralizaram. Neymar, Richarlison, Marcelo, jogadores da Seleção, além de artistas como Matheus Fernandes e Bruno Gagliasso entraram na brincadeira. Sobre a repercussão, ele confessa. “Achei massa. Não tenho mais como me esconder”, disse.





Para cuidar da carreira, ele pediu ajuda a Ronilson Oliveira, prefeito de Croatá. “A gente fica com receio. Já recebi algumas propostas até de fora (do país)”, revelou Bill. “Ele merece ajuda. São pessoas humildes. Primeiro passo é organizado as redes, também tem equipe de marketing e também um advogado”, explicou.





Fonte: O Regional