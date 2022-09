TRAGÉDIA: Jovem morre após errar curva e carro cair em açude, em Moraújo/CE

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga as circunstâncias de um acidente de trânsito fatal, na madrugada deste domingo (11), no município de Moraújo. Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) atendeu à ocorrência.





A Perícia Forense (Pefoce) também esteve no local e recolheu indícios que auxiliarão nas investigações. O caso foi registrado na Delegacia Regional de Sobral e transferido para a Delegacia Municipal de Coreaú.





A Prefeitura de Itapajé, também no interior, lamentou a morte, mas não explicou a relação do jovem com o município. “A Prefeitura Municipal de Itapajé, lamenta profundamente o falecimento de Evair Monte Albuquerque. Estendemos as condolências a familiares, parentes e amigos”, disse o perfil oficial do governo municipal.





(G1/CE)