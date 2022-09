Vizinhos se unem para ajudar menino com paralisia que arrasta cadeira de plástico achada no lixo

O vídeo de um menino todo sorridente, andando com o apoio de uma cadeira de plástico comum, comoveu a moradores do interior do Fortaleza, Ceará. João Miguel, de 6 anos, tem paralisia cerebral, não anda, nem fala, mas se diverte arrastando a cadeira de plástico encontrada no lixo pela mãe, Jociane, que é catadora de recicláveis.





Ao ver o menino se sentindo livre e brincando o dia todo na cadeira de plástico, vizinhos e voluntários não aguentaram e começaram a ajudar a família do João Miguel, que é muito querida na região.





“Deus é bom comigo. Se não fossem os voluntários e os vizinhos, não teríamos o que comer”, disse a mãe em entrevista ao Só Notícia Boa.





Lá, um ajuda o outro para não faltar comida e itens importantes para os cuidados do João, como fraldas e leite. E os voluntários, que também ajudam outras famílias carentes da mesma comunidade em Fortaleza, se mobilizaram nessa causa nobre.





Andador para o João





João precisa muito de um andador, para ele se locomover com segurança, e uma cadeira de rodas de verdade para que a mãe não tenha que carregá-lo sempre.





Ele está bem grandinho, pesado e ainda precisa de outros itens que usa diariamente como fraldas e alimentação especial.





“Tem dias que só Deus para me dar forças. Eu carrego ele para o banho, quando preciso trocá-lo”, contou a mãe.





Pais são catadores





A família do João passa por muitas dificuldades. A mãe, a dona Jociane Santiago, contou que eles vivem de doação. O que conseguem com recicláveis é muito pouco para tantas necessidades do filho e da casa. O marido dela está desempregado e também tem catado recicláveis para ver se consegue garantir o alimento do dia.





A história de João foi compartilhada por Cristina, voluntária do projeto social Semeando Amor. Quando soubemos da situação da família, abrimos na hora uma vaquinha no Só Vaquinha Boa para a compra da cadeira de rodas, andador e alimentos para o menino.





