Aeroporto Regional de Sobral ainda sem data para funcionar

O equipamento foi inaugurado dia primeiro de abril sem condições de operar.

Inaugurado há 6 meses e 17 dias o Aeroporto Regional de Sobral Luciano Arruda Coelho, situado na localidade Fazenda Mutuca, no distrito de Patriarca, a 25 km da sede, encontra-se ainda sem operar. O equipamento foi inaugurado sem condições de funcionamento no dia primeiro de abril deste ano pelo então governador Camilo Santana.





De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Ceará (Seinfra), a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) exigiu ajustes no projeto, entre eles, a sinalização de duas linhas de transmissão de energia, que estão localizadas a cerca de três quilômetros da pista de pouso, dentro do chamado cone de aproximação.





A chegada do aeroporto mexeu com a vida dos moradores da localidade que aguardam desde o término da construção o funcionamento do equipamento. O Portal Paraíso falou com dois moradores da Fazenda Mutuca para saber qual a expectativa e o que mudou. O Sr. Francisco Rodrigues, 69, aposentado, morador da localidade há 12 anos disse que em alguns pontos as coisas melhoraram. “O movimento aumentou, e espero que melhore depois que começar a funcionar”. Disse.





Já a dona de casa Maria das Graças, 63, que mora há 40 anos na localidade, disse que com o aumento do movimento começou a onda de assaltos. “Aqui era um lugar muito calmo. Era o melhor lugar que tinha, mas agora não está assim. Depois desse movimento de muita gente está aparecendo muito assalto e eu tenho muito medo. Aparece muito carro e muita moto à noite e todos nós estamos dormindo. O que é que essas pessoas vêm fazer alta noite nesta estrada. Eu tenho muito medo”.





Tivemos informação extraoficial que o aeroporto começaria a funcionar dia 10 de novembro, mas a assessoria de comunicação da Seinfra negou através de nota que ainda não tem data prevista para começar a funcionar e que está aguardando o certificado de homologação da Anac.





Segue a nota da Seinfra:





A Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra) explica que o processo de homologação do Novo Aeroporto Regional de Sobral Luciano de Arruda Coelho está em andamento. Todas as solicitações de documentos e de ajustes feitas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) foram atendidas. Agora a Seinfra aguarda o certificado de homologação para dar início à operação do equipamento.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso