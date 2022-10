Cachorro "furta" saco de pão com a boca; imagens viralizam

As câmeras de segurança de um mercado no bairro Jardim Santa Rosa, em Valinhos, São Paulo, capturaram o momento em que um cão vira-lata, conhecido como “Caramelo”, entra no local e carrega um saco de pão. O caso aconteceu no dia 21 de setembro, mas as imagens só viralizaram nesta sexta-feira, 7, após o compartilhamento das filmagens no perfil do instagram do mercado.





O vídeo mostra o momento em que o cachorro se aproxima e entra no local. Em sequência, ele caminha em direção ao fundo do mercado e, após olhar para trás e conferir que ninguém está por perto, pega o pacote com a boca e foge rapidamente do local.





Segundo o sub-gerente do mercado, Jorge Luiz Aparecido de Souza, o "Caramelo" tem costume de cometer o “crime”. Antes, o cão já havia levado um pacote de paçoca.





"No primeiro, eu já percebi que ele tava aqui dentro e saí correndo atrás dele. Daí, deu mais um tempinho, eu vi que ele não voltava, fui terminar o que eu tava fazendo. Ele retornou de novo e pegou o segundo pacote," disse o sub-gerente.





O animal gosta de ficar em frente ao mercado e os funcionários colocam água e comida do lado de fora do comércio. Depois do ocorrido, ele não voltou mais ao local.





(O Povo)