Consórcio do crime: como o monopólio do ‘jogo do bicho’ uniu empresários à cúpula de facção

De avisos ameaçadores disseminados por uma facção ao processo de lavagem de dinheiro com a distribuição de valores milionários para fomentar o ‘mundo do crime’ no Estado do Ceará. Há duas semanas, a Polícia Civil do Ceará desarticulou um esquema grandioso, que uniu a alta cúpula de uma facção carioca a empresários cearenses. A defesa dos empresários nega os crimes.





A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a documentos com a trajetória da investigação que culminou na deflagração da ‘Operação Saturnália’ para combater o ‘monopólio do jogo do bicho’ no Estado e demais crimes relacionados com a prática.





Dentro do esquema, ameaças aos populares e a movimentação de, pelo menos, R$ 25 milhões deram o ‘tom’ do que os investigadores trataram como um‘consórcio do crime’. Oito mandados de prisão foram expedidos. Um dos alvos permanece foragido, estando no Rio de Janeiro sob o apoio de outros membros da cúpula da organização. O outro foragido é um advogado.





QUEM SÃO OS ALVOS DA OPERAÇÃO SATURNÁLIA