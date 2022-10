Daniel Silveira recebe 1,5 milhão de votos para o Senado

Neste domingo (2), o candidato ao Senado Federal Daniel Silveira (PTB – RJ) recebeu cerca de 1,5 milhão de votos, apesar de ser inelegível. Com 19,22% dos eleitores, ele ficou em terceiro lugar na disputa. As informações são do jornal O Globo.





Com 29,07% dos votos, o senador Romário (PL – RJ) foi reeleito. Alessandro Molon (PSB) foi a escolha de 21,55% do eleitorado.





Silveira contou com o voto do presidente Jair Bolsonaro (PL), que o cumprimentou e falou sobre sua escolha para o Senado.





– Animal, votei em você – falou Bolsonaro.





O chefe do Executivo votou no Rio de Janeiro. O encontro dele com Silveira foi registrado em um vídeo publicado nas redes sociais.





Silveira teve sua candidatura ao Senado Federal barrada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Por 6 votos a 1, a decisão pela inelegibilidade do parlamentar foi sacramentada em setembro. No entanto, ele recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





A inelegibilidade foi baseada na condenação de oito anos e nove meses de prisão a Silveira imposta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A desembargadora Kátia Junqueira explicou, em seu voto, que a decisão não era uma avaliação sobre a impunibilidade do candidato, mas sim sobre a extensão dos efeitos da condenação no STF.





(Pleno News)