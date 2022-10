Ex-Flamengo Pablo Marí é esfaqueado em shopping na Itália

Campeão da Libertadores de 2019 pelo Flamengo, o zagueiro Pablo Marí, de 29 anos, foi esfaqueado junto de mais cinco pessoas em um shopping localizado na cidade de Milão. O espanhol está hospitalizado e não teve grandes ferimentos. As informações são da emissora italiana “Sky”.De acordo com informações da TV, o autor do crime seria um homem, de 46 anos, com distúrbios mentais que acabou sendo detido no local. Além disso, três pessoas atacadas estão em estado grave. Pablo Marí defende atualmente o Monza, da Itália. Esta é a sua segunda temporada no futebol. No ano passado, ele atuou pela Udinese. O zagueiro pertence ao Arsenal, da Inglaterra, e está emprestado à sua equipe atual.Pouco conhecido no Brasil, Pablo Marí chegou ao Flamengo na metade da temporada de 2019. O zagueiro formou ao lado de Rodrigo Caio uma grande dupla de defesa e conquistou os títulos do Brasileiro e da Libertadores naquele ano. Logo depois acabou negociado com o Arsenal.





(Terra Brasil Noticias)