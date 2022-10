Extra TBN: Daniel Alves detona governos do PT e anuncia apoio a Bolsonaro

Daniel Alves usou as redes sociais para se posicionar sobre o segundo turno das eleições. “Não importa se você é 13 ou 22, aqui o que importa é você escolher bem aqueles que tratarão de melhorar o Brasil e o nosso povo”, escreveu o lateral direito na legenda de uma publicação onde cumprimenta Jair Bolsonaro (PL).





Jogando atualmente no Pumas, do México, o jogador que fez carreira no exterior afirmou que podia não se posicionar sobre o atual momento político, já que não vive no Brasil há muitos anos. Contudo, Daniel Alves afirmou que o momento é de se guiar pelo lema “Ordem e Progresso” para que o país possa se tornar uma “potência mundial como pátria”.





O jogador afirmou que governos anteriores ao do atual presidente não fizeram bem ao país, e questionou se é o momento de dar uma nova chance ao Partido dos Trabalhadores (PT).“Foram 16 anos de pura bagunça o [sic] nosso país e depois de tudo isso ainda queremos dar uma nova chance?”, perguntou.





Apesar do tom da publicação, Daniel Alves afirmou não defender partidos políticos, e disse que as siglas partidárias não deveriam se chamar assim pois o que “está partido, NUNCA PROGRESSA”. “Brasil acima de tudo e Deus sempre acima de Todos”, finalizou o jogador citando um dos slogans de campanha de Bolsonaro.





(Brasil Terra Noticias)