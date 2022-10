F5: Inscrições abertas para o processo Seletivo 2023.1

A Faculdade 05 de Julho (F5) está com inscrições abertas para cursos de graduação em seu vestibular (Processo Seletivo 2023.1). As inscrições acontecem virtualmente no período de 5 de outubro de 2022 a 12 de março de 2023. Os cursos são presenciais, com início das aulas previstas para março de 2023.





O campus ofertará nesse processo seletivo 1.530 vagas distribuídas nos cursos de graduação em Administração, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e Serviço Social. Todos com acesso a financiamentos como o FIES, CredIES e Pravaler.





São quatro modalidades de ingresso: Aproveitamento da Nota do ENEM, Prova Online, Transferidos, Graduados e Reingressos. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na página faculdadef5.com.br/processos-seletivos /.









Escolha uma modalidade:





Prova Online





Nesta forma de ingresso, o candidato realiza uma prova online com 10 questões de múltipla escolha. A data e o horário, bem como as orientações de como acessar o exame estão disponíveis no edital do processo seletivo.









CONFIRA O EDITAL









Aproveitamento da Nota do ENEM





Nesta modalidade, o candidato opta por utilizar sua nota do ENEM, de qualquer edição a partir de 2010, como forma de seleção, excluindo a necessidade da realização de prova. A pontuação mínima pode ser consultada no edital.





CONFIRA O EDITAL









Transferidos, Graduados e Reingressos





Para os estudantes que desejam transferir seu curso para o F5, bem como para aqueles que já possuem uma graduação e, a seleção se dá por análise de documentos, disponíveis para consulta no edital e para alunos que já estudaram na F5 e que tenham perdido a vaga por abandono do curso e queiram ser reintegrados no mesmo curso.









CONFIRA O EDITAL





Para tirar qualquer dúvida sobre o processo, entre em contato conosco no nosso Departamento de Processo Seletivo por meio do WhatsApp (88) 993513970.