GRANJA-CE: HOMEM COM EXTENSA FICHA CRIMINAL É EXECUTADO COM SEIS TIROS PRÓXIMO AO PARAZINHO

Um homem foi executado a bala durante o início da tarde deste domingo, 16, na localidade de Mato Verde, Parazinho, município de Granja. A vítima foi o ex-detento identificado como Antonio Gilmar Martins Ramos, 29 anos, o qual já tem várias passagens pela polícia, sendo 13 passagens por crime de furtos, 02 passagens por crimes de ameaça, uma por danos materiais e uma por Lei Maria da Penha.









Execução





O Camocim Polícia 24h apurou junto a PM, que por volta das 12h17 populares ligaram dando conta de um homicídio a bala ocorrido naquele momento na localidade acima citada. Foi enviada uma equipe da PM ao local e foi comprovada a denúncia. Segundo a mãe de Gilmar, por volta de meio-dia, dois elementos em uma moto preta, usando capacetes, pararam em frente sua casa e chamaram a vítima. Gilmar foi para a calçada e conversou brevemente com a dupla. Passados alguns minutos, ela ouviu os disparos e viu seu filho correndo em direção a casa do vizinho para se abrigar. Nesse momento os indivíduos invadiram a casa do vizinho e executaram Gilmar no quarto onde ele estava escondido. Após a execução a dupla fugiu do local.





Ainda de acordo com a polícia, vizinho pegou o corpo de Gilmar e colocou em frente a residência de sua mãe, onde ele residia. Logo após o vizinho lavou o local do crime, justificando para os pm’s que sua esposa é nervosa e por isso não queria aquela cena na sua residência. Ninguém no local reconheceu os assassinos.





Uma equipe da Pefoce esteve no local e segundo o perito, haviam seis perfurações a bala no corpo da vítima, variando entre abdômen, braço direito e perna (coxa) esquerda. A arma usada no crime foi uma pistola.





As polícias militar e civil realizam diligências a procura dos executores do crime.









Denuncias









A polícia pede para que a população colabore com os trabalhos, denunciando de forma anônima o paradeiro deste segundo elemento. As informações podem ser repassadas para o número 190 ou 88 3621.6476. Sigilo e anonimato garantido.





(Camocim Polícia 24h)