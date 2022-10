INSEGURANÇA: Moradores da Fazenda Mutuca reclamam do aumento de assalto na região

Os assaltos aumentaram na localidade depois da construção do novo aeroporto de Sobral, de acordo com os moradores.

O acesso à fazenda ficou mais fácil com a construção da estrada que leva ao aeroporto, cortando a localidade. Por se tratar de uma região rural com pouco ou sem policiamento, os assaltantes aproveitam para realizar os delitos, conforme relatos de alguns moradores.





A dona de casa Maria das Graças, 63, diz que a Fazenda Mutuca, antes da chegada do aeródromo, era muito tranquila e não se ouvia falar de assaltos. Já depois que o aeroporto foi construído, relatos de roubo de motos têm sido frequentes. “Depois que começou esse movimento de muita gente está aparecendo muito assalto e eu tenho muito medo. Quando aparecer mais movimento de gente, na minha mente, vai ficar muito perigoso aqui nessa Mutuca” acredita a dona de casa.





O Senhor João Nascimento, 63, complementa a fala de Maria das Graças, e diz que a chegada do aeroporto foi boa, mas tem aumentado o número assalto, principalmente a motociclistas que circulam pela região. “Quando eles não levam a moto, levam alguma coisa que a pessoa tem. A localidade ficou mais visada. Se a polícia viesse mais pra cá, seria bom. Ela só vem quando é chamada, não existe um trabalho de ronda”. disse.





Já o funcionário público Raimundo Walfrido, 52, revela que os assaltos já ocorriam, e a tendência é que aumentem, independente, do aeroporto. “A gente teme o aumento de assaltos e com o funcionamento do aeroporto, aí sim, claro vai aumentar, porque é uma tendência” acredita.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso