Intervenção na Santa Casa ameaça fechar abrigo de idosos

Depois de 69 anos de funcionamento, o Abrigo Sagrado Coração de Jesus corre o risco de fechar as portas, por ter os recursos cortados pela equipe de intervenção da Prefeitura, na Santa Casa.





A Prefeitura não honrou o compromisso de pagar os salários dos 30 funcionários do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, que pertence ao Complexo Santa Casa de Misericórdia de Sobral, apesar da interventora e ex-secretária de saúde do município, Regina Célia Carvalho, garantir o pagamento da folha, em reunião, no dia 30 de setembro, no auditório do Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP) da Santa Casa. Sobre o assunto, o prefeito Ivo Gomes, em seu Instagram, já havia dito que “a minha intervenção é, somente, na Santa Casa. O Abrigo continua responsabilidade da Diocese”.





Em entrevista ao programa “Conexão Paraíso“, do jornalista Luciano Cléver (Sistema de Comunicação Paraíso), nesta quinta-feira (20), Dr. Klebson Carvalho, ex-diretor da Santa Casa, e hoje, diretor do Hospital do Coração, afirmou que o salário dos funcionários do abrigo estava atrasado, e que “apesar das tentativas da diretora do abrigo, com a equipe interventora, a resposta definitiva da atual administração da Santa Casa foi não, ao pagamento da folha”.





O ex-diretor disse, na entrevista, que “na tarde dessa quarta-feira (19), fui procurado no Hospital do Coração por uma equipe do Abrigo para tratar do atraso do salário. Não tendo outra alternativa, usei recursos do Hospital do Coração para pagar a folha do Abrigo, que custa, em torno de R$ 75 mil”. Mas não há garantia para a continuidade do pagamento, já que não a Santa Casa está sem receber receita.





Inaugurado no dia 26 de Setembro de 1953, por dom José Tupinambá do Frota, então, Bispo de Sobral, depois de 69 anos, o futuro do Abrigo Sagrado Coração de Jesus está cheio de incertezas. O fechamento é um risco iminente, pois os recursos financeiros vindos da Santa Casa, e que davam sustentação ao trabalho realizado, todos os dias, podem não ser mais repassados.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso