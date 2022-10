Jovem Pan troca foto de perfil nas redes e denuncia censura

Na tarde desta quarta-feira (19), a Jovem Pan mudou a foto de perfil nas redes sociais para denunciar a censura que tem sofrido por parte da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O partido exigiu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que a emissora de rádio e TV relembre o passado de Lula como acusado e condenado por corrupção.





Um vídeo divulgado pela emissora detalha ainda a ação que visa impedir que fatos sejam divulgados tanto pelos jornalistas, quanto pelos comentaristas que trabalham para uma das empresas mais famosas e respeitadas da imprensa brasileira.





– Não há outra forma de encarar a questão: a Jovem Pan está, desde a segunda-feira (17), sob censura instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não podemos, em nossa programação — no rádio, na TV e nas plataformas digitais —, falar sobre os fatos envolvendo a condenação do candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva. Não importa o contexto, a determinação do Tribunal é para que esses assuntos não sejam tratados na programação jornalística da emissora. Censura! – diz a nota.





A emissora alerta ainda que não apenas ela, mas outros veículos de imprensa podem ser intimidados com decisões como essa, “justo agora, no momento em que a imprensa livre é mais necessária do que nunca”, completa a nota.





ASSISTA: