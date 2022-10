Michelle Bolsonaro compartilha trecho da Bíblia em primeira manifestação após Eleições; VEJA

Em sua primeira manifestação após a derrota de Jair Bolsonaro (PL), a primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou na manhã desta segunda-feira (31) um trecho da Bíblia.





“Salmos 117: Louvai ao senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor”, escreveu ela nos stories do Instagram.

Stories da primeira-dama Michelle Bolsonaro – Reprodução





Com fundo verde e azul, o texto era acompanhado de um desenho de um coração.





(Terra Brasil Noticias)