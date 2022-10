“Militantes de Lula me cercaram e me agrediram”, relata Zambelli

Neste sábado (29), a deputada federal reeleita Carla Zambelli (PL-SP) gravou um vídeo no qual denuncia que foi cercada e agredida por militantes do ex-presidente Lula (PT). O caso aconteceu na capital paulista.





– Militantes de Lula me cercaram e me agrediram quando eu saía do restaurante – disse a parlamentar.





Segundo o jornal O Globo, o episódio ocorreu na Alameda Lorena, região próxima de onde o petista fez um ato de campanha.





Na gravação, Zambelli relata que foi agredida verbalmente e cuspida.





— Fui agredida agora pouco. Me empurraram no chão, um homem negro. Eles usaram um negro para vir em cima de mim, eram vários — disse.