PM tem orelha arrancada na dentada em quartel no Amazonas

Um policial militar do município do Careiro Castanho, a 125 quilômetros de Manaus, teve a orelha arrancada após uma briga com um preso dentro do quartel. Um vídeo compartilhado nesta quinta-feira (6), gravado pela vítima mostra o indivíduo preso e o PM Ferido.





Segundo a vítima eram dois homens, mas um conseguiu fugir. Até o momento não há informações sobre a motivação do crime.





“Acabei de sofrer um atentado dentro do quartel da polícia militar. Esse indivíduo mordeu minha orelha e arrancou um pedaço. Olha como eu tô. Eram dois, o outro fugiu. No momento do almoço dos policiais aqui. No Careiro Castanho”, diz a vítima.





O caso aconteceu no 1º PIPM-Careiro Castanho. Até o momento não há informações sobre a motivação do crime.





