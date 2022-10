POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio do Núcleo de Roubos e Furtos da Delegacia Municipal de Sobral, cumpriu, durante essa quinta-feira (13), três mandados de prisão em desfavor de três homens suspeitos de envolvimento em crimes de roubo e furto no município de Sobral.





A primeira ofensiva resultou nas capturas de Elton de Sousa Fernandes (35), que já possui antecedentes por furto, lesão corporal e ameaça, e Raimundo Nonato Silva Martins Filho (36). Os dois homens estavam com mandados de prisão preventiva em aberto pela prática de um furto qualificado em um depósito público do município. Em seguida, foi dado cumprimento a um mandado de prisão definitiva em desfavor de Antônio Dantas Silva (46), que já tem passagens por crimes de roubo e furto.





Os três homens foram conduzidos para a Delegacia Municipal de Sobral, onde foram cumpridas as decisões judiciais. Após a realização dos procedimentos, os suspeitos foram encaminhados para unidades do sistema prisional e encontram-se à disposição da Justiça. A PC-CE seguirá investigando os crimes com o intuito de identificar outras pessoas que possam ter envolvimento.