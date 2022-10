Polícia de SP procura mulher que atirou no namorado após briga por ciúme, VEJA VÍDEO

A Polícia Civil de São Paulo procura uma mulher que aparece num vídeo que circula nas redes sociais discutindo e atirando nas costas do namorado. Daiana Rosa da Silva Luz, de 36 anos, fugiu após balear o homem de 42 anos. O caso ocorreu na manhã de quinta-feira (6), dentro do condomínio da vítima, no bairro Cidade Líder, na Zona Leste de São Paulo.





Uma câmera de segurança flagrou o momento do disparo, que ocorreu na porta do apartamento. É possível ver mulher sentada. Depois que o homem fala algo para ela, vai em direção ao elevador. Em seguida, ela abre a porta e atira nas costas dele.





Com a vítima caída, a mulher continua discutindo e tenta atirar outras vezes, mas a arma falha. A mulher chega a pegar uma faca no apartamento e ameaça o empresário, que tenta escapar rastejando.





A atiradora está foragida. Após sair do apartamento, ela foi flagrada entrando em um carro branco.





Segundo testemunhas, o casal estava junto havia um ano e as discussões eram frequentes. A motivação da briga que quase terminou em morte seria traição.





O homem está internado no Hospital Santa Marcelina, em Itaquera e pode perder o movimento das pernas.





De acordo com a polícia, ela deixou o Condomínio Reserva do Alto e foi embora num carro Renault Clio branco. O veículo teria passado pela cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. A suspeita é de que a mulher possa ter saído do estado.

Veja vídeo: Mulher atira nas costas do namorado após discussão pic.twitter.com/vARJfoLffr — AM POST (@portalampost) October 7, 2022