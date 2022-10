Roberto Jefferson é indiciado pela Polícia Federal por 4 tentativas de homicídio

O ex-deputado federal e ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, foi indiciado pela Polícia Federal (PF) por quatro tentativas de homicídio. O indiciamento do ex-parlamentar aconteceu nesta segunda-feira (24) após Jefferson trocar tiros com agentes da corporação.





O indiciamento é referente aos dois agentes que foram feridos com estilhaços durante cumprimento de mandado de prisão de Roberto Jefferson e outros dois que estavam numa viatura, mas não chegaram a ser atingidos.





Jefferson foi autuado por atacar com fuzil e granadas os agentes que foram a Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro, no domingo (23), para cumprir um mandado de prisão expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.





Na chegada dos agentes da PF, Jefferson jogou duas granadas de efeito moral e deu tiros de fuzil.





O sistema do Exército aponta que a licença de Jefferson estava suspensa e que ele não poderia ter ou transportar armas fora de Brasília.





Por conta do descumprimento, o Exército abriu processo administrativo para apurar o caso e a PF instaurou inquérito na esfera criminal.





Agora, Roberto Jefferson está no presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e vai passar por audiência de custódia na tarde de hoje (24).





(Gazeta Brasil)