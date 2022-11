Adolescentes morrem após colidirem moto em animal em rodovia no interior do Ceará

Duas adolescentes morreram após colidirem a moto onde estavam em um animal na rodovia CE-166, na cidade de Jucás, interior do Ceará, na noite da última segunda-feira (14). Jakeline Sousa Silva, 16 anos, e Sandy do Nascimento Gomes, 17 anos, faleceram no local.





Segundo testemunhas, Jakeline e Sandy trafegavam na via de moto quando um animal atravessou a pista. As jovens não conseguiram frear e colidiram. Com o impacto, as adolescentes ficaram caídas na pista.





Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), mas as jovens já estavam sem vida. A Perícia Forense (Pefoce) também foi acionada.





Um procedimento policial foi registrado na Delegacia Regional de Iguatu, que investiga as circunstâncias do acidente.









Notas de pesar





A EEEP Rita Matos Luna, onde Sandy estudava, divulgou uma nota de pesar pela morte da aluna. "Nesse momento de profunda dor, manifestamos condolência aos familiares e amigos", publicou a escola.





O EEMTI Adahil Barreto também divulgou uma nota pela morte de Jakeline, que era aluna da unidade. "Que Deus conforme nossos corações neste momento", escreveu o colégio.





(G1/CE)