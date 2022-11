Alexandre de Moraes envia à PGR pedido para afastar ministro da Defesa

Nesta quarta-feira (16), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, encaminhou à Procuradoria Geral da República (PGR) um pedido para afastar o general Paulo Sérgio Nogueira do cargo de ministro da Defesa.





O pedido foi protocolado pelo deputado federal Marcelo Calero (PSD) no dia 11 de novembro.





O parlamentar alega que o general tem feito declarações sobre possível fraude nas eleições, supostamente agindo em benefício do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados.





Na ação, Calero diz que o próprio Ministério da Defesa não apontou a existência de fraude eleitoral.





De acordo com ele, a permanência do general no cargo põe em risco a integridade física dos cidadãos que seriam “incentivados quase que involuntariamente” a apoiar a ruptura constitucional brasileira.





“A preocupação maior é que haja alguém num órgão como o ministério da Defesa insuflando essa atitude golpista. Ele faz questão de alimentar isso essa movimentação de desmoralização da democracia“, disse o parlamentar ao site O Antagonista.





“Vamos ver como vão estar esse militares nas próximas eleições municipais, se não sairão candidatos. Segui o caminho de Pazuello. Tem meia dúzia de oportunistas aí querendo se beneficiar dessas narrativas de estavam nas FA e ‘defenderam’ a democracia e o que eles chamam de ‘liberdade’. O ministro age com esse viés eleitoreiro“, afirmou.





