Copo de cerveja vai custar R$ 73 durante a Copa do Mundo do Catar

O valor equivale a 50 riais cataris, ou 13,73 dólares. A informação foi dada à agência Reuters, na última terça-feira (15), por uma fonte com conhecimento da venda de bebidas alcoólicas e ligada ao principal evento do futebol mundial.





A patrocinadora principal da Copa do Mundo, a Budweiser, tem o direito de vender cerveja com exclusividade durante o evento no Catar. Por isso, será a responsável por abastecer a Fifa Fan Fest, localizada no centro de Doha, no parque Al Bidda, que tem capacidade para 40 mil pessoas.





A fabricante de cerveja também vai vender cerveja dentro do perímetro dos estádios, onde o preço da bebida “ainda será confirmado”, de acordo com a fonte, que não quis se identificar.





A Copa do Mundo, que começa às 13h (horário de Brasília) do próximo domingo (20), será sediada pela primeira vez em um país muçulmano em que a venda de álcool tem um rígido controle. Embora não seja um país com tolerância zero para álcool, como a vizinha Arábia Saudita, consumir bebida alcoólica em locais públicos é ilegal no Catar.





O preço da cerveja na fan zone da Fifa em Doha está em linha com o valor exorbitante cobrado nos bares de hotéis luxuosos do país, também na casa dos R$ 73 (50 riais cataris).





