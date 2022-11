Ao renovar com a Sony, Gusttavo Lima terá o maior contrato da história da música do Brasil

O cantor sertanejo Gusttavo Lima, de 32 anos, desistiu de encerrar o contrato com a Sony Music que termina no ano que vem. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, em vez disso, o artista terá o maior contrato da história da música do Brasil com a Sony.





Ainda de acordo com o jornalista, em 2023 o cantor sertanejo dividirá seu tempo entre Goiânia e Miami, em busca de novos rumos na carreira.





Ainda de acordo com Leo Dias, as negociações ainda estão em andamento, mas a renovação já é dada como certa.





Especula-se que na última assinatura, a Sony desembolsou cerca de 40 milhões de reais para renovar com o artista. Já neste ano, a conversa este ano está partindo dos 70 milhões de reais.





Gusttavo continua sendo um dos principais nomes da música sertaneja do Brasil. Estima-se que, com a volta dos shows, o cantor receba cerca de R$ 1 milhão por apresentação, considerado o maior cachê do país.





(Terra Brasil Noticias)