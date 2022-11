Caminhoneiros já bloqueiam estradas em todo o país; VEJA VÍDEOS EXCLUSIVOS

Caminhoneiros e manifestantes pró-presidente Jair Bolsonaro (PL) interditaram um trecho da BR-101, em Parnamirim, próximo ao Parque de Exposições Aristófanes Fernandes.





Em vídeo que circula nas redes de uma entrevista ao Via Certa, o líder do movimento dos caminhoneiros garante um ato pacífico e “ordeiro”, mas usa outros lugares como exemplo.





“Estou aqui para garantir a ordem no ato. Porém, pararam em 20 estados e por que nós não pararíamos também?”, indagou.





Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) tentam, desde o início da madrugada, em meio a negociações, liberar ao menos um trecho da via.





Leia a Nota emitida pela PRF: “Desde 23h25 desta segunda-feira, 31/10/2022, no km 104 da BR 101 em Parnamirim/RN, a rodovia está totalmente bloqueada em ambos os sentidos devido a manifestações. Há previsão de liberação de uma faixa em ambos os sentidos. Desvio indicado: Cidade de Parnamirim/RN.”





Na noite desta segunda-feira (31) foram registradas manifestações pró-Bolsonaro, em diversos estados do país. O ministro Alexandre de Moraes determinou que a PRF adote as medidas necessárias para desbloquear as vias em todo país, sob pena de multa de R$ 100 mil por hora — a partir da 0h desta terça-feira (1º) — e até a prisão do diretor-geral da PRF em caso de “omissão e inércia”.